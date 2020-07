Il Dipartimento per la Trasformazione digitale ha da poco aperto le selezioni per assumere nuovo personale. L’organo dipende dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dal ministero all’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. Nell’ambito cosiddetto “Piano Triennale per l’Informatica 2019-2021, l’Esecutivo intende favorire la trasformazione digitale del settore pubblico, offrendo alla Pubblica Amministrazione, ai cittadini e alle imprese dei servizi sempre più moderni ed efficienti.Per realizzare questo ambizioso progetto, il Governo ricerca figure specializzate, da assumere nei prossimi mesi. Ai candidati si richiede esperienza comprovata negli ambiti dell’ingegneria, dell’ informatica, nel mondo del “big data” e in settori affini. Le figure ricercate sono le più svariate: si va da gli europrogettisti ai content designer, passando per gli esperti di relazioni pubbliche e comunicazione. E’ possibile ricevere maggiori informazioni sulle selezioni e partecipare al bando accedendo al sito del ministero.