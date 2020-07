E’ morta nello scontro fra due vetture, mentre con suo padre si recava a messa in auto la notte di Natale. L’episodio ad Arce, nel Frusinate, vittima una giovane di 26 anni, Ilaria Lai, che era una volontaria della Protezione civile. L’incidente di fronte alla chiesa di Sant’Eustachio, davanti ai passanti: la vettura con la ragazza, guidata dal padre (rimasto ferito, come l’altro conducente), stava svoltando per parcheggiare vicino alla chiesa quando ha impattato con un’altra che, nell’altro senso di marcia, si stava dirigendo verso Fontana Liri. Domani i funerali delle due sedicenni investite a Roma e quello del sedicenne lucchese promessa del nuoto pinnato finito contro un muro in sella ad uno scooter.