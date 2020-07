PALERMO – La Regione siciliana ha finanziato i lavori per il consolidamento delle pendici dell’abitato di contrada Orti e della villa comunale, nel centro storico di Palma di Montechiaro. Il finanziamento dei lavori ammonta ad un milione e 800mila euro. “Un altro risultato importante per la nostra città e per la messa in sicurezza del territorio di Palma di Montechiaro – dice il sindaco Stefano Castellino – L’intervento si inserisce nel perimetro di un contesto territoriale soggetto a vincolo geomorfologico ed idrogeologico pianificato nel Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione Sicilia”.

(ANSA).