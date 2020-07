In confronto al 2017 sono il 90 per cento in meno.

Gli sbarchi di migranti in Italia si sono più che dimezzati nel 2019, con l’arrivo di 11mila migranti rispetto ai 23mila del 2018, spiega il Viminale. E in confronto al 2017 sono stati il 90,38% in meno. Nel messaggio Urbi et orbi, il papa ieri ha invocato “difesa e sostegno per quanti sono vittime di un’ ingiustizia che li obbliga – ha detto – ad attraversare deserti e mari trasformati in cimiteri, e li costringe a subire abusi di