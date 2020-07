RAGUSA – Un’altra tragedia della strada nella notte tra Natale e Santo Stefano. Nello scontro tra due auto a un incrocio sulla strada provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa, ha perso la vita Vincenzo Memola, 22 anni, originario di Valenzano, in provincia di Bari. Si trovava a bordo di uno dei mezzi che stava rientrando dalla località marittima verso il capoluogo, lato passeggero. Le auto coinvolte sono una Ford C Max ed una Ford Focus, su quest’ultima viaggiava la vittima. Ci sono altri quattro feriti.

La strada è stata chiusa per permettere i rilievi e la ricostruzione della terribile dinamica. Sul posto vigili del fuoco, polizia e personale medico. Intanto, a Ragusa un altro 22enne è uscito invece miracolosamente illeso da un incidente autonomo: la sua auto dopo una rotatoria, in discesa, si è ribaltata investendo nella corsa anche alcuni pali della luce.

La vittima era di stanza a Pozzallo, nel Ragusano: si trovava sull’auto con un altro commilitone, non erano in servizio e stavano rientrando dopo una serata trascorsa in discoteca. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente, le sue condizioni erano già gravissime ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per estrarre i feriti dalle due auto. Uno dei quattro è in condizioni particolarmente gravi ed è stato ricoverato con prognosi riservata. Le due auto sono state sequestrate.