PALERMO – Un bacio sotto il vischio come augurio per il nuovo anno: Assofioristi di Confesercenti Palermo torna con una nuova installazione davanti al Teatro Massimo. Domani, alle 15, in piazza Verdi, i fioristi collocheranno due gazebo ricoperti dalla pianta natalizia, sotto la quale, innamorati e non, potranno baciarsi come simbolo di buona fortuna per il nuovo anno che sta per arrivare. Sarà possibile scattare un selfie e pubblicare la propria foto sui social. Assofioristi non è nuova a iniziative di questo genere. Lo scorso anno ha infatti organizzato il contest “Palermo nel cuore”, nel giorno di San Valentino. (ANSA).