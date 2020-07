PALERMO – Tensione alle stelle a Sala delle Lapidi. Gli ultimi giorni del 2019 sai preannunciano roventi per il consiglio comunale di Palermo, già alle prese con le polemiche per gli spettacoli natalizi e il Capodanno. Il nuovo fronte di scontro è infatti la Ztl notturna che la giunta Orlando ha deciso di far partire il 10 gennaio.

Un lungo braccio di ferro che ha coinvolto non solo le minoranze, ma anche i consiglieri di maggioranza che (al netto di qualche eccezione) si erano dichiarati contrari all’allungamento della Zona a traffico limitato. Ma alla fine è passata la linea dell’assessore alla Mobilità Giusto Catania, sebbene con qualche ritocco: in pratica dal 10 gennaio al 17 aprile rimarrà una finestra libera il venerdì e il sabato sera dalle 20 alle 22.30, così da non penalizzare ristoranti e locali, mentre dal 17 aprile in poi i divieti scatteranno già alle 20 del venerdì e del sabato fino alle 6 del mattino successivo. In questi giorni gli uffici definiranno l’ordinanza ed entreranno in vigore anche alcune forme di compensazione: convenzioni con i taxi per corse notturne a 10 euro fra centro storico e parcheggi, apertura notturna del parcheggio di piazza Giulio Cesare e tariffa unica da 2,5 euro per quello sotto il Tribunale, più corse della linea 101 con un biglietto unico che valga tutta la notte.

Ma la notizia, piombata alla vigilia di Natale, ha infuocato gli animi del consiglio comunale. “Alcuni assessori ritengono di poter amministrare in autonomia senza alcun confronto con chi rappresenta la città e i suoi problemi – tuona il forzista Giulio Tantillo – Nell’ultima seduta dell’anno, prevista per lunedì 30 dicembre, voteremo una delibera che definirà i confini della Ztl in netta contrapposizione alla delibera di giunta: un caos senza precedenti che non ci coglie di sorpresa e la chiusura di via Ruggero Settimo ne è la prova”.

In pratica l’intenzione delle minoranze è di approvare una delibera che contraddica in tutto e per tutto quella della giunta, mettendo poi nelle mani del Segretario comunale la scelta di quale delle due far prevalere. “Le minoranze saranno in aula il 30 e il 31 dicembre – continua Tantillo – ma certamente non garantiranno il numero per aprire la seduta e per votare gli atti urgenti”. Una minaccia non secondaria, se si pensa che il consolidato va approvato entro dicembre altrimenti, come dicono i sindacati, il rischio è di far saltare le stabilizzazioni di 144 precari. “Si è aperta la fase due e diciamo basta all’arroganza di alcuni assessori che forse intendono sfidare il consiglio comunale che è sovrano – sbotta Tantillo – Il Sindaco che ha annunciato un allargamento della giunta prenda atto della crisi istituzionale tra la giunta e tutte le minoranze di Sala delle Lapidi”.

Già martedì scorso parte della maggioranza aveva lasciato l’Aula per protesta contro l’ostruzionismo delle minoranze e a farne le spese è stata la delibera sui dehors, slittata a gennaio. Ma a tenere banco è anche la polemica sulla chiusura di via Ruggero Settimo con il presidente dell’Ottava circoscrizione, Marco Frasca Polara, che va ancora una volta all’attacco: “Mantenere l’isola pedonale nei giorni feriali in via Ruggiero Settimo è da incoscienti, la città è paralizzata. Bisogna sospenderla”. “Com’era ampiamente prevedibile – continua il presidente – la chiusura di via Ruggiero Settimo nei giorni feriali si è rivelata un disastro. La circolazione è bloccata, la gente si allontana dal centro, lo smog e l’inquinamento acustico sono alle stelle e le stesse associazioni di categoria dei commercianti hanno protestato. Avevamo suggerito a tempo debito di sospendere questo provvedimento o di individuare delle alternative, vista la presenza dei cantieri in via Amari, in via Roma e in piazza Castelnuovo, ma l’assessorato al Traffico non ci ha nemmeno ascoltati. Finché si è in tempo bisogna apportare le opportune modifiche all’ordinanza e sospendere nei giorni lavorativi l’isola pedonale”.