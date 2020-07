Aereo cade dopo il decollo

Un aereo con 98 persone a bordo è precipitato poco dopo il decollo dallo scalo di Almaty, in Kazakistan. Era diretto verso la capitale Nur-Sultan. Il bilancio provvisorio è di almeno 14 morti e 60 feriti. Sul velivolo viaggiavano 93 passeggeri e cinque membri d’equipaggio. Il ministro dell’Industria kazako ha deciso che nessun Fokker-100 volerà più fino a quando non saranno chiarite le cause dell’incidente. Lo scorso marzo un aereo dello stesso tipo con 116 passeggeri a bordo era stato costretto ad un atterraggio d’emergenza. In Iran terremoto di magnitudo 5.1 vicino a una centrale nucleare: al momento nessun danno. (ansa)

Aggiornamento

Sono 12 al momento le persone morte nello schianto di un aereo di linea vicino ad Almaty, in Kazakhstan, secondo il bilancio ufficiale fornito dal comitato per le emergenze. Delle vittime, otto sono morte sul colpo, due in ospedale e due all’aeroporto durante i soccorsi. (ansa)