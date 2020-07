“Cannabis, non è reato”

Coltivare cannabis in casa in minime quantità non è reato, se destinato esclusivamente all'uso personale.

Coltivare cannabis in casa in minime quantità non è reato, se destinato esclusivamente all’uso personale. Lo ha stabilito la Cassazione, in una sentenza depositata il 19 dicembre. ‘Ancora una volta la giurisprudenza fa le veci di un legislatore vigliacco: la strada è aperta, ora tocca a noi’, commenta il senatore del M5s Mantero. Della Vedova e Magi di +Europa chiedono di andare avanti con la legalizzazione, critiche dalle opposizioni. (ansa)