Fioramonti si dimette

Le dimissioni di Fioramonti fanno piombare il governo nel caos. L’ex ministro è attaccato da esponenti M5s come la collega di governo Dadone, difeso invece da altri. Molto dura Iv; il Pd non prende posizione. Le opposizioni chiedono a Conte di riferire in Parlamento. Fioramonti ha criticato il “poco coraggio” mostrato per la scuola nella manovra. Bellanova in un’intervista a Messaggero e Mattino: ‘Quota 100 e Reddito sono totem da ridiscutere; penalizzano la ricerca, Fioramonti se ne accorge adesso’.