In coma etilico a Natale

Gli amici hanno condiviso su WhatsApp le condizioni del minorenne, soccorrendolo solo in un secondo momento

MODENA – Era in coma etilico, ma prima di comprendere la gravità della situazione i suoi amici l’hanno filmato col cellulare: è successo a un diciassettenne la notte della vigilia di Natale, durante una festa organizzata da alcuni ragazzi nel Modenese. A raccontare la vicenda è Il Resto del Carlino, secondo cui a organizzare la festa sarebbe stato un maggiorenne che avrebbe fatto pagare circa dieci euro per poter bere di tutto.

Una volta notato il peggioramento del minorenne, i presenti hanno deciso di trasportarlo in ospedale: lì è stato riscontrato il coma etilico. Sul fatto sono in corso accertamenti dei carabinieri, che hanno già recuperato alcuni dei video in questione ormai diffusi fra diversi utenti di WhatsApp.