Incidente di notte a Lercara Friddi

La ragazza è stata trasportata in elisoccorso dai sanitari del 118 all'ospedale Civico.

PALERMO – Incidente stradale la scorsa notte a Lercara Friddi (Pa), dove una Fiat Punto con a bordo quattro persone si è ribaltata all’incrocio tra via Berlinguer e via Pio La Torre. Una ragazza di 15 anni è rimasta gravemente ferita e trasportata in elisoccorso dai sanitari del 118 all’ospedale Civico di Palermo. La prognosi è riservata. Sono interventi oltre ai sanitari del 118 i carabinieri del radiomobile e gli agenti della Polstrada di Lercara Friddi. Sono questi ultimi a condurre le indagini. (ANSA).