La morte e il ‘giallo’ della sparatoria

PALERMO – Un uomo è morto ieri sera a Palermo dopo essere stato ferito a una gamba da colpi d’arma da fuoco. Francesco Paolo Lombardino, 47 anni, carpentiere, era a casa, in via Zumbo, nel quartiere al Cep quando, secondo il racconto dei familiari, è sceso in strada per dare un’occhiata alla sua macchina parcheggiata vicino all’abitazione. L’uomo è stato colpito all’altezza dell’inguine e i colpi gli hanno provocato un’emorragia all’aorta. Portato all’ospedale Cervello, è morto per dissanguamento. Indaga la polizia.

Dalla scorsa notte sono stati sentiti diversi parenti del carpentiere ucciso a Palermo. Gli uomini della squadra mobile stanno ricostruendo quanto avvenuto nei pressi di via Zumbo. I parenti hanno indicato un’altra strada dove sarebbe avvenuto il ferimento, ma qui i poliziotti non hanno trovato nessuna traccia di sangue. L’artigiano, incensurato, potrebbe essere rimasto vittima di una lite di vicinato, ma non è esclusa neppure una rissa tra parenti finita nel sangue. I familiari hanno raccontato che l’uomo si trovava a casa e sarebbe sceso per controllare l’auto. Una versione questa ritenuta poco credibile.

Sono stati portati alla squadra mobile alcuni familiari e vicini di casa di Francesco Paolo Lombardino, il carpentiere ucciso la scorsa notte a Palermo nel quartiere Cep. Il corpo dell’artigiano, ferito a una gamba e morto dissanguato, è stato trasportato in ospedale da alcuni parenti. Scarsa la collaborazione con gli inquirenti degli abitanti del quartiere e degli stessi familiari della vittima. Gli agenti della squadra mobile, infatti, hanno identificato non senza difficoltà il luogo dove è avvenuto l’omicidio. In tarda mattinata la chiazza di sangue era ancora ben visibile in via Benvenuto Cellini a due passi da via Gaetano Zumbo dove viveva la vittima. Il corpo di Lombardino è stato portato all’istituto di medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia. L’uomo sarebbe stato colpito in strada durante una lite.

La polizia sta interrogando da ore un uomo sospettato di avere ucciso il carpentiere Francesco Paolo Lombardino, di 47 anni, colpito la scorsa notte a Palermo nel quartiere Cep da un colpo di pistola alla gamba e morto dissanguato all’ospedale Cervello dove è stato portato di corsa da alcuni parenti. (ANSA)