Precipita dal balcone

SASSARI – Tragedia a pochi passi dalla centrale piazza Azuni, dove una donna di 25 anni è precipitata dal balcone del proprio appartamento in vicolo Marini. Jaclina Milanovic è caduta in strada mentre stendeva i panni appena lavati; lo scrive l’Ansa, aggiungendo che i carabinieri hanno trovato in casa la lavatrice ancora aperta.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, Milanovic si sarebbe sporta troppo per raggiungere i fili su cui stendere la biancheria; La Nuova Sardegna fa riferimento a una panca su cui la donna sarebbe salita per facilitarsi il compito. Ad aspettarla in auto sotto casa c’era la sorella, che non si è accorta dell’accaduto; l’allarme è stato lanciato da un passante, alla vista del corpo riverso in strada.