PALERMO – La giunta Orlando adegua le tariffe dei taxi che fanno da spola da e verso l’aeroporto Falcone-Borsellino. Il sindaco e i suoi assessori hanno infatti approvato una delibera che rivede al rialzo il costo di alcune corse, in base all’andamento dei prezzi al consumo, accogliendo le richieste dei sindacati e basandosi sui calcoli effettuati dagli uffici.

La tariffa da e verso l’aeroporto varia in base alle zone della città: 39 euro per viale Michelangelo, viale Lazio, via Generale Di Giorgio, piazza don Bosco, via Imperatore Federico, via Luther King e via Rampolla, fino a Villa Igea; 44 euro per corso Calatafimi, piazza Indipendenza e corso Vittorio Emanuele fino al mare; 50 euro per tutta la zona a sud, ossia fino a Villabate.

Per quanto riguarda i percorsi urbani, ci sarà una tariffa agevolata a 8 euro per tre percorsi che partendo da punti diversi raggiungono tutto il parcheggio Basile: il primo parte da via Ruggero Settimo e prosegue per via Maqueda, Cassaro, via Bonello, piazza Peranni, corso Alberto Amedeo, piazza Indipendenza fino al parcheggio Basile; il secondo da via Dante al parcheggio Basile passando da via Latini, via Goethe, piazza Indipendenza e via Brasa; il terzo da via Ruggero Settimo passando per via Maqueda, corso Tukory e corso Re Ruggero.

Dal parcheggio Basile al Politeama il costo sarà sempre di 8 euro, passando per piazza della Pinta, via Porta di Castro, via Cadorna, piazza della Vittoria, via Roma e piazza Sturzo. Invece dal parcheggio dello Stadio al Politeama il percorso comprenderà viale del Fante, via Cassarà, piazza Giovanni Paolo II, via Croce Rossa, piazza Vittorio Veneto, via della Libertà.

La delibera prevede anche la corretta taratura dei tassametri e tariffari in italiano, inglese, francese e tedesco. “Il provvedimento è frutto di in percorso avviato con i rappresentanti della categoria, perché il Comune riconosce l’importante ruolo che il taxi svolge come mezzo alternativo all’auto privata e come strumento a servizio dei turisti – commenta il sindaco Leoluca Orlando – Per questo abbiamo previsto l’inserimento permanente nella lista bianca della Ztl e tariffe agevolate notturne nella stessa area”. “Con questo provvedimento di adeguamento delle tariffe ai dati Istat – dice l’assessore Leopoldo Piampiano – diamo un ulteriore segnale di attenzione verso la categoria e a breve, per dare una stabilità al percorso di confronto e condivisione, istituiremo la Commissione consultiva prevista dal regolamento comunale che sarà strumento per un dialogo costante”.