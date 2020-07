Vota il siciliano dell’anno

Torna come ogni anno il sondaggio-gioco di LiveSicilia. Voi lettori potrete scegliere il siciliano che maggiormente si è distinto nel 2019. Lo potrete fare pescando da una rosa di dieci nomi individuati dalla redazione, sulla base dei fatti accaduti nell’anno solare. Per segnalare il vostro “siciliano dell’anno” dovrete lasciare un commento alla foto del “prescelto” o in calce a questo articolo. Nelle didascalie delle foto troverete anche la breve motivazione che ha spinto la redazione a includere quel nome tra i dieci. Per votare avrete tempo fino alle 18 di lunedì 30. I commenti non saranno visibili (per non rovinare la sorpresa). La redazione raccoglierà tutte le preferenze espresse e proclamerà il siciliano dell’anno, il primo gennaio del 2020.

Aggiornamento: in queste ore stiamo registrando, in qualche caso, che alcuni voti lasciati da nickname diversi giungono in realtà dallo stesso computer o cellulare. In questi casi, la redazione conteggerà un solo voto.

GUARDA LA FOTOGALLERY

Ecco i dieci “candidati” al titolo di siciliano dell’anno:

Antonio Tancredi Cadili. Piccolo puparo palermitano, ha conquistato con la sua arte il presidente cinese Xi Jing Ping, che lo ha ammirato all’opera nella sua visita a Palermo. E il bambino prodigio è andato anche in Cina

Rosario Fiorello. Tornato alla grande con Ray Play. Per l’ennesima volta sta innovando la tv. Il suo feeling con il pubblico è sempre grandioso

Carlo Giarratano. Saccense, comandante del peschereccio “Accursio Giarratano”, ha salvato insieme al suo equipaggio una cinquantina di migranti alla deriva nel Canale di Sicilia

Nello Musumeci. Presidente della Regione, in un quadro politico quanto mai incerto resta una figura chiave della scena. Pur tra mille difficoltà ha rivendicato i risultati raggiunti. Ci sono poi quelli mancati. Restano tre anni per realizzarli

Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha dovuto gestire un anno complicatissimo. Sua la regia durante l’improvvisa crisi agostana che dal Papeete poteva portare a nuove elezioni. È nato invece un nuovo governo

Luca Parmitano. L’astronauta siciliano è diventato il primo comandante italiano della Stazione spaziale internazionale

Luigi Patronaggio. Procuratore di Agrigento, ha messo sotto inchiesta Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti ma anche Carola Rackete per il suo attracco non autorizzato a Lampedusa

Pietro Bartolo. Medico di Lampedusa, icona dell’accoglienza dei migranti, s’è buttato in politica e la sua candidatura nel Partito democratici alle Europee ha fatto il botto

Le sorelle Napoli. La battaglia delle tre sorelle Napoli di Mezzojuso è diventata un caso anche grazie alla tv, Alla fine il Comune è stato sciolto per mafia

Stefania Auci. Suo è stato l’exploit letterario dell’anno con il romanzo “I leoni di Sicilia”