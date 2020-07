La nave Alan Kurdi salva 32 libici

PALERMO – “La nave Alan Kurdi ha tratto in salvo 32 libici. E’ il primo salvataggio di cittadini libici in fuga dal loro Paese, drammatica conferma della gravissima situazione di guerra civile”. Lo dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo l’operazione di soccorso avvenuta ieri. “Rivolgo un forte appello al presidente Conte perché il Governo autorizzi immediatamente lo sbarco in un porto sicuro italiano ribadendo la disponibilità di Palermo ad accogliere persone in fuga salvate da una nave che reca sul ponte la bandiera della città”.