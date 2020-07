Ripreso mentre getta i rifiuti

AGRIGENTO – “Mentre combatto una battaglia contro gli incivili che abbandonano sacchetti di spazzatura ovunque, colpevoli di sporcare la città, a me tocca, perfino, difendermi da uno di loro”. Lo dice il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto che ha ricevuto la citazione diretta a giudizio dopo l’esposto di cittadino di un comune vicino ripreso mentre gettava il suo sacchetto di rifiuti ad Agrigento. “Offeso dal fatto che abbiamo diffuso le immagini del suo gesto incivile, oscurandone il volto e la targa della sua auto, si è sentito leso. Quest’amministrazione ha agito sempre con determinazione, mettendo mano al ciclo dei rifiuti e continuerà a farlo. E’ stata avviata la differenziata. Oggi siamo al 73 per cento. Abbiamo sanzionato pesantemente le ditte che gestiscono l’appalto e scovato quasi 8000 evasori. Stiamo combattendo ancora contro un’esigua minoranza di insozzatori seriali e non siamo disposti ad arretrare di un solo passo.