In azione una banda formata da sei persone. Indagano i carabinieri.

PALERMO – Hanno fatto irruzione nell’attività commerciale impugnando delle pistole e seminando il panico tra gli impiegati. Poi hanno minacciato i cassieri, puntandogli contro l’arma e si sono fatti consegnare i soldi dell’incasso.

E’ una maxi rapina quella messa a segno ieri sera al Conad Super Store di via Garcia Lorca, nella zona di San Lorenzo a Palermo: il bottino ammonta a 9 mila euro. Ad entrare in azione, in base a quanto le vittime hanno raccontato ai carabinieri, una banda formata da sei persone. I malviventi avrebbero assaltato il supermercato dopo la chiusura.

Una volta in possesso dei soldi si sono dati alla fuga e hanno fatto perdere le proprie tracce. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i militari che hanno avviato le indagini. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza, dalle quali potrebbero emergere importanti dettagli per risalire ai rapinatori.