Arriva definitivamente l’inverno in Sicilia. Dopo un natale con clima mite, è previsto già da oggi, domenica, un brusco alo delle temperature. La perturbazione che sta attraversando l’Isola ha già portato piogge e in alcuni casi anche la neve, il quale arrivo non è escluso anche nelle città. Già stamattina alcune zone si sono svegliate completamente imbiancate, da Randazzo, in provincia di catania, fino a Floresta, nel Messinese. Nevicate che dovrebbero proseguire durante la giornata di oggi nelle zone dei Nebrodi, dei monti Sicani, ma anche su quelle etnee oltre i 500-600 metri di quota. A partire dal pomeriggio, una nuova perturbazione proveniente dai Balcani, dovrebbe portare a un ulteriore abbassamento delle temperature in tutta la regione.