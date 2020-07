Col machete contro un rabbino, cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, durante un attacco con un machete nell’abitazione di un rabbino di Monsey, una cittadina a circa 50 chilometri da New York. L’autore, un afroamericano secondo i media, è stato arrestato. L’episodio si inserisce in una serie di attacchi antisemiti che si sono verificati negli ultimi giorni a New York: incidenti che hanno fatto alzare la guardia e rafforzare i controlli di polizia nell’area di Brooklyn, quella più colpita. “Un atto spregevole e codardo”, ha commentato il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo.