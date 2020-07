LIPARI (MESSINA) – Saltano le corse su aliscafi e traghetti per le Eolie e a Milazzo è esplosa la protesta di un centinaio di isolani che hanno occupato il portellone della nave. Alcune persone che vorrebbero raggiungere le isole vengono anche dal nord Italia. Sul posto sono giunti i carabinieri per calmare gli animi. Per gli eoliani le condizioni del mare, per il vento moderato da nord, non sono tali da interrompere i collegamenti.(ANSA).