PALERMO – Sono stati colpiti con calci e pugni in pieno centro città. Una nuova aggressione a Palermo e, anche in questo caso, senza alcun apparente motivo. Vittime, un ragazzo e una ragazza, finiti nel mirino tra le vie Roma e Lattarini. E’ successo intorno alle 4,30: tre coetanei hanno prima bloccato i due giovani, poi li hanno picchiati per derubarli.



Un automobilista ha però visto tutto ed è intervenuto, riuscendo a bloccare la violenza e lanciando l’allarme alla polizia, arrivata sul posto poco dopo. Il suo intervento ha permesso che uno degli aggressori venisse bloccato, mentre il resto della banda è riuscito a far perdere le proprie tracce.



Era a bordo di una macchina quando ha notato i due giovani per terra, sotto choc. Ha così deciso di intervenire, non pensandoci due volte e immobilizzando uno dei malviventi. Le indagini della polizia per rintracciare i complici sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano nella zona.