Travolti dalla valanga, morti una donna e due bambini

Tre morti – una donna, una bambina di 7 anni e un bambino – e due feriti sotto una valanga che si è abbattuta su una pista da sci sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige. La massa di neve ha colpito un fronte ampio oltre 150 metri e diversi sciatori. Il bambino era stato rianimato sul posto e portato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento da uno dei due elicotteri arrivati per i soccorsi. Le vittime sono tutte di nazionalità tedesca.