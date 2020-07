“Attenzione ai giochi pirotecnici”

PALERMO– “In vista dei tradizionali festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, invito i cittadini a usare con grande accortezza i giochi pirotecnici, badando soprattutto a utilizzare quelli conformi alla legge”. E’ l’appello del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, Agatino Carrolo, in occasione del tradizionale incontro di fine anno con la stampa, durante la quale è stato anche diffuso il bilancio delle attività nel 2019. “Abbiamo effettuato 17.806 interventi – afferma – di cui oltre il 30% (4.182) hanno riguardato incendi: di questi 1.589 sono stati gli incendi boschivi nella Provincia di Palermo. Un centinaio quelli che hanno riguardato i roghi di rifiuti”. Gli interventi più complicati, lunghi oltre che impegnativi, sono stati ad agosto, in particolare nei primi quindici giorni. I territori più colpiti sono stati tra Monreale, Borgetto, Partinico e Corleone. “Tra 300 e 400 – precisa Carrolo – gli interventi in seguito a eventi legati a condizioni meteo avverse, le cosiddette bombe d’acqua o il forte vento, in alcuni casi con raffiche tra i 100 e i 120 chilometri orari, l’ultimo caso è stato il 13 dicembre scorso con fronde d’alberi cadute e insegne pubblicitarie abbattute”. Un ulteriore appello il comandante dei vigili del fuoco lo rivolge in favore degli animali domestici: “I botti di fine anno possono impaurirli oltremodo. L’invito è quello di adottare poche e semplici accortezze: non lasciarli soli in giardino o in balcone; non tenerli legati all’esterno, in appartamento utilizzare musica e la tv per attutire i botti”. (ANSA).