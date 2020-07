“Bullizzato dai compagni”

La polizia descrive la vita del giovane come un "vero e proprio incubo": i due arrestati gli avrebbero anche spento sigarette sul collo

PERUGIA – Due presunti bulli sono stati arrestati dalla polizia, in una storia in cui l’unione di una classe ha fatto la forza. I due minorenni arrestati dalla squadra mobile avrebbero preso di mira un compagno coetaneo, compiendo su di lui sistematiche violenze psicologiche e fisiche sia a scuola che fuori: TgCom24 scrive di offese, ingiurie, percosse e pugni sulla schiena, e dalle prime ricostruzioni degli inquirenti i due arrestati sarebbero arrivati anche a spegnergli sigarette sul collo.

La vita del ragazzo si era trasformata in un “vero e proprio incubo”, commenta la polizia nel rimettere insieme i tasselli dei soprusi da lui subìti. Le crisi di pianto erano all’ordine del giorno, e per evitare i bulli il giovane aveva rinunciato a muoversi all’interno della scuola e ad andare in bagno.

Così la classe ha detto basta. Il risultato dell’azione di gruppo è stato un esposto, firmato da tutti i compagni, con cui la direzione scolastica è venuta a conoscenza della situazione vissuta dalla presunta vittima e non solo. L’atto è arrivato sul tavolo della Questura di Perugia e ha permesso di compiere i due arresti.