PALERMO – “Non inserirei l’omicidio del Cep all’interno di un quadro emergenziale. Questo delitto ha dietro motivi futili, legati al piccolo spaccio e sullo sfondo c’è un disagio sociale, che sicuramente preoccupa”. A dirlo, durante l’annuale incontro di fine anno con i giornalisti, è il questore di Palermo, Renato Cortese, che aggiunge:

“Si tratta di un contesto di degrado, di quartiere purtroppo disagiati, che fanno inevitabilmente parte di una città con luci ed ombre, come Palermo. Ogni volta che queste luci si accendono, noi lo apprezziamo. Ma nessuno dimentica la storia criminale di questa città, insanguinata fino a quindici anni fa dalle dinamiche mafiose”.

“Il problema sociale viene fuori anche in merito alla droga, ancora troppo presente. Ma ciò dipende dalla grande richiesta, quindi dall’enorme consumo, sul quale bisogna certamente riflettere per capirne le motivazioni. Noi facciamo la nostra parte, ma non si tratta di qualcosa che si può combattere soltanto con la repressione. Portiamo avanti progetti di prevenzione e campagne informative nelle scuole, vengono effettuati controlli a tutto spiano, soprattutto nelle zone in cui è presente la maggio parte dei locali, per contrastare il consumo di droga e alcol. In merito al delitto del Cep è sicuramente positivo il fatto che, nonostante l’omertà dei familiari della vittima, il responsabile sia stato rintracciato e che il ‘giallo’ sia stato risolto in breve tempo . Ora si può affrontare il Capodanno, una festa durante la quale garantiremo la massima sicurezza ai cittadini”.