PALERMO – Il video ha preso a circolare oggi pomeriggio sul web. Matteo Salvini, parlando a un uditorio leghista in Lombardia, annuncia l’imminente nascita del primo gruppo della Lega all’Ars nella storia della Regione Siciliana. Al lavoro sul nuovo gruppo il plenipotenziario di Salvini in Sicilia, Stefano Candiani, come nel video dice lo stesso leader del Carroccio. Candiani che ieri ha incontrato Nello Musumeci a Catania per parlare di Sibeg e plastic tax. Ma nell’aria c’è altro. Ossia la nascita di un gruppo del Carroccio a Sala d’Ercole che porterà nel 2020 all’ingresso in giunta della Lega, salvo sorprese.

Bocche cucitissime tra i leghisti, ma l’epicentro dell’operazione a Palazzo dei Normanni – dove il gruppo dovrebbe nascere a gennaio – sarebbe il Ragusano, da cui nei giorni scorsi è entrato ufficialmente nella Lega il parlamentare nazionale Nino Minardo, da Forza Italia. I rumors vorrebbero a questo punto in uscita anche il deputato regionale forzista della provincia, Orazio Ragusa. Il suo sarebbe l’ennesimo addio al partito di Berlusconi in Sicilia.

Ragusa potrebbe essere uno dei nuovi leghisti di Sala d’Ercole. Da tenere d’occhio anche le mosse di Giovanni Bulla dell’Udc. Un nome che in passato era stato accostato alla Lega era quello di Vincenzo Figuccia, ma le nozze tra il deputato centrista e il Carroccio non sono mai state celebrate. Nel centrodestra c’è anche chi suggerisce di guardare a cosa accadrà in casa dei 5 Stelle, dopo il passo falso della vicepresidenza dell’Ars. A Roma qualche grillino ha traslocato dalle parti di Salvini. A Palermo non se n’è parlato. Almeno finora