Allerta gialla per maltempo sul versante tirrenico e sui settori centro-orientali della Sicilia. Disagi sono segnalati nel Potentino, in particolare per i mezzi pesanti, a causa di una nevicata, che è stata intensa soprattutto durante la notte. Un camion si è ribaltato sulla strada statale 407 ‘Basentana’, nei pressi di Campomaggiore (Potenza). Si prevede che le condizioni instabili si protrarranno per tutta la giornata di oggi, con piovaschi al Sud, e da martedì l’alta pressione favorirà tempo stabile e soleggiato su tutta Italia, con le temperature che torneranno gradualmente a salire.