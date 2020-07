SIRACUSA – La polizia ha sequestrato a Siracusa 22 kg di materiale esplodente, detenuto senza licenza, custoditi in un garage vicino a complessi residenziali. Gli investigatori hanno anche denunciato il proprietario del magazzino, un uomo di 66 anni. In un’altra abitazione gli agenti hanno trovato 61 petardi, a forma di candelotti, di grossa dimensione, materiale esplodente non conforme alla normativa sugli esplosivi e privo di ogni etichetta identificativa che ne consentisse la classificazione. Il proprietario della casa, Mario Mazzara di 62 anni, è stato posto agli arresti domiciliari.

(ANSA).