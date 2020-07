Cavalli, debiti e traffico

Come di consueto, giochiamo a prevedere cosa accadrà in Sicilia nel 2020. E' satira, certo. Ma chissà che alle volte...

Come tradizione, ecco i vaticini per l’anno che verrà. Ce li ha recapitati uno sciamano circasso con un piccione viaggiatore. Buona lettura e buon anno.

Gennaio

Si chiude il tesseramento del Pd. Tredicimila gli iscritti. Quattordicimila i ricorsi.

Lo Stato risolve il problema del caro voli dalla Sicilia. I siciliani potranno viaggiare gratis se piloteranno l’aereo.

Febbraio

La Corte dei conti trova in uno scantinato di Palazzo d’Orleans delle vecchie cambiali inevase del 1958 relative all’acquisto di una partita di piastrelle da bagno. Calcolando gli interessi si appura che il disavanzo della Regione è salito a 495 miliardi. Armao rassicura: “I conti sono sotto controllo”.

Micciché dice che Salvini in fondo è anche un bel ragazzo.

Marzo

L’Antimafia di Claudio Fava apre un’inchiesta per fare chiarezza sulle Idi di Marzo in occasione del loro 2064° anniversario. Una pista investigativa non battuta porterebbe a Termini Imerese.

Primo congresso regionale del partito di Calenda in una Smart noleggiata da Mila Spicola.

La professoressa Dell’Aria vince l’Oscar per il miglior cortometraggio e viene sospesa.

Aprile

La Corte dei conti si accorge che per una leggera svista le entrate della Regione in bilancio non erano espresse in euro ma in bolivar venezuelani. Il disavanzo viene quantificato approssimativamente in sei milioni di miliardi. Armao rassicura: “I conti sono sotto controllo”. Il presidente Musumeci a margine della cerimonia per il parto di una giumenta ad Ambelia aggiunge: “E’ maschio!”.

Maggio

Il Pd siciliano al culmine di una diatriba legale annulla il tesseramento e indice un palio medievale con disfide lancia in resta per eleggere i segretari di circolo.

Micciché fotografato con Salvini sulla gondola a Venezia.

Greta Thumberg lancia un appello per salvare dall’estinzione i militanti di Leu.

Giugno

Con un colpo di mano notturno, Giusto Catania introduce la Ztl al Cairo. Tensioni diplomatiche con l’Egitto.

Massimo Giletti scioglie quattro consigli comunali.

Luca Parmitano, distratto mentre fa foto della Sicilia dall’alto, porta la Stazione Spaziale Internazionale nell’orbita di Plutone.

Luglio

Partono le selezioni per la Sanità siciliana. Approfittando del bel tempo, la prima prova del concorso per i 10mila aspiranti si svolge all’aperto allo stadio Renzo Barbera. Il ministro Bonafede in tv chiede che tutti vengano indagati per concorso esterno.

La Sicilia candida Ambelia per le Olimpiadi 2036.

Agosto

La Corte dei conti in una seduta balneare si accorge spulciando delle vecchie carte ritrovate in una fotocopisteria di Borgo Vecchio, di un conto del barbiere non pagato dalla Regione nel 1949. Calcolando gli interessi dopo una partita di beach volley, i magistrati contabili appurano che il disavanzo della Regione ammonta al doppio del Pil degli Emirati Arabi Uniti.

Sulla porta dell’ufficio dell’assessore al Bilancio appare un cartello con su scritto “Torno subito”.

Micciché adotta Matteo Salvini.

Settembre

Cateno De Luca in canottiera annuncia in tv l’avvio della costruzione in proprio del Ponte sullo Stretto.

Claudio Fava in conferenza stampa scagiona Bruto.

Dopo mesi di trattative e ricorsi, il Pd siciliano decide di eleggere il segretario regionale a testate. Vince chi resta in piedi.

Ottobre

Musumeci comincia a girare tutte le scuole siciliane per allestire il presepe.

La Corte dei conti mette all’asta la Regione su Ebay.

Orlando si imbarca sull’Alan Kurdi autoproclamandosi Commodoro, Giusto Catania ne approfitta per introdurre la Ztl nel Mediterraneo. Tensioni diplomatiche con i Paesi rivieraschi.

Novembre

Torna l’influenza, ondata di contagi tra i bambini. Il ministro Bonafede in tv chiede che vengano tutti indagati per traffico di influenze.

Un elegante aborigeno calvo in doppiopetto appare sullo sfondo in un documentario di Alberto Angela dall’isola di Vanua Levu nelle Figi. Qualcuno all’assessorato al Bilancio giura di riconoscerlo. Sulla porta c’è sempre il cartello.

Dicembre

Mimmo ‘u Scunchiurutu, disoccupato dell’Albergheria, fa 5+1 al Superenalotto e compra la Regione siciliana per 300mila euro. Lo Stato gli permette di spalmare il disavanzo nei prossimi duemila anni.

Cerimonia di proclamazione del segretario del Pd siciliano al reparto di ortopedia del Civico.

La giunta si riunisce ad Ambelia per impersonare il presepe vivente.

Auguri a tutti.