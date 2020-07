PALERMO – Il consiglio comunale di Palermo approva il bilancio consolidato e sblocca la stabilizzazione di 144 precari che questo pomeriggio stanno firmando in via Garibaldi i contratti a tempo indeterminato. Sala delle Lapidi, dopo una mattinata di trattative e mediazioni, ha infatti raggiunto l’accordo: accantonato il tema Ztl, che verrà ripreso ai primi di gennaio con gli uffici e la giunta, l’Aula ha approvato il consolidato a tempo quasi di record per poi dedicarsi ai debiti fuori bilancio. Vengono così stabilizzati 110 lavoratori ex Lsu della Regione siciliana con il conseguente esaurimento del relativo bacino. Si tratta di lavoratori in categoria B a 13 ore settimanali. Firmano anche oggi 34 LSU del bacino “Palermo Lavoro”. Resta un unico contingente di lavoratori (circa 70) dell’ex bacino nazionale del Consorzio Palermo Lavoro, che saranno stabilizzati nelle prime settimane del 2020 secondo le indicazioni della legge Madia.

“Queste stabilizzazioni servono a dare serenità ai lavoratori e alle famiglie e a garantire una migliore organizzazione del lavoro – commentano il sindaco Leoluca Orlando e il vice Fabio Giambrone – Un risultato importante raggiunto grazie alla sinergia e all’impegno di diversi uffici ed allo spirito collaborativo registrato da parte delle organizzazioni sindacali. Un ringraziamento ovviamente anche al Consiglio comunale che ha recepito l’importanza di portare a compimento questo processo”.

Esultano anche i sindacati. “L’approvazione del bilancio consolidato da parte del consiglio comunale di Palermo sblocca finalmente lo stallo delle stabilizzazioni – dicono Nicola Scaglione e Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal – Un risultato storico che azzera quasi del tutto il bacino del precariato al comune di Palermo e che è il frutto di un lavoro lungo e impegnativo, ma che oggi vede finalmente il suo compimento. Grazie all’azione sinergica del nostro sindacato e dell’amministrazione comunale, e agli uffici che stanno lavorando a oltranza, avremo un 2020 più sereno per le famiglie dei lavoratori e per la città”.

“L’approvazione del bilancio consolidato – dice Toni Sala di ‘Avanti Insieme’ e componente della commissione Bilancio di Sala delle Lapidi – consente non solo di certificare lo stato di salute dei conti del Comune e delle società partecipate, ma anche di procedere in modo spedito alla stabilizzazione dei precari che, dopo anni di attesa, potranno firmare i contratti a tempo indeterminato”. “Siamo contenti di dare la possibilità di stabilizzare i precari – ribattono i consiglieri Igor Gelarda, Sandro Anello ed Elio Ficarra della Lega e Francesco Scarpinato e Mimmi Russo di FdI, che si sono astenuti – ma c’è tanto da dire sul bilancio consolidato 2018 portato in aula tra ritardi e inadempienze. Non è ammissibile che l’amministrazione faccia arrivare atti così importanti non mettendo i consiglieri nelle condizioni di interloquire prima con assessori e dirigenti. Il bilancio consolidato registra 10,4 milioni di perdite che vanificano il consolidato 2017 che era stato chiuso a 1,4 milioni di perdite. Il punto nodale sono le aziende che versano in una situazione deficitaria, una fotografia disarmante: contratti di servizi e piano industriali da approvare, conti in disordine”.

“Il bilancio consolidato conferma il fallimento della gestione orlandiana – attaccano i M5s Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo – Crescono i disallineamenti dei crediti verso le società partecipate rispetto all’esercizio 2017, raggiungendo la cifra di 10.440.769 euro e vanificando gli sforzi ed i sacrifici fatti in sede di bilancio consolidato 2017, quando il sindaco in persona aveva dichiarato che era finita l’era dei disallineamenti e dei buchi nei conti. Invochiamo un cambio di rotta, ponendo fine ad un’amministrazione che non è in grado di programmare a lungo respiro, di rivedere i contratti di servizio delle aziende e di redigere piani industriali che riportino i servizi a livelli accettabili”.

“Il Partito Democratico ha votato favorevolmente riconoscendo il giusto valore per quei lavoratori che da anni hanno dato un grande contributo lavorativo e indispensabile per il Comune”, commenta il capogruppo del Pd Giovanni Lo Cascio.

“Il percorso di approvazione del bilancio consolidato è stato viziato da discussioni che nulla avevano a che fare con l’atto – dicono Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno – Le forze di minoranza, infatti, hanno cercato di subordinare l’approvazione della delibera al prelievo del punto sulla mobilità e la Ztl, nonostante la necessità di accelerare le procedure per la stabilizzazione di oltre cento lavoratori, liberandoli da un giogo personale su cui la peggiore politica ha sempre speculato. Sinistra Comune si è astenuta sul prelievo dell’atto di indirizzo sulla mobilità proposto dall’opposizione ritenendo prioritaria la discussione sul consolidato, un atto dovuto che nonostante le criticità fotografa una situazione migliorata rispetto ai disallineamenti. Il confronto politico in aula alla presenza dell’amministrazione è rinviabile ad un momento successivo. Non è più sostenibile pensare di utilizzare la vicenda della mobilità per impantanare l’attività del Consiglio sui numerosi atti che devono essere discussi”.

“Tenacemente siamo riusciti a prelevare, durante la seduta di Consiglio comunale odierna, la delibera di indirizzo sulla mobilità in centro storico e a presentare le nostre proposte di modifica. In assenza dei dirigenti comunali che esprimessero il parere di congruità e dell’assessore Catania, non disponibile perché fuori città (probabilmente in vacanza per scappare dal caos che ha creato), siamo riusciti ad ottenere la calendarizzazione d’aula e l’aggiornamento della seduta prima di giorno 10 alla presenza del Sindaco”. Così Fabrizio Ferrandelli, leader di +Europa.