PALERMO – Tanto calcio, le storie dei migranti, tante polemiche, la perdita di alcune icone della Sicilia e fatti drammatici. C’è tutto questo nel 2019 dell’Isola. Un anno che ha visto i successi calcistici del Trapani e il fallimento del Palermo, rinato con una nuova società ripartita dalla serie D. Un anno che si è chiuso con la tragedia di Barcellona Pozzo di Gotto, dove sono morte cinque persone a causa dell’esplosione di un deposito di giochi d’artificio. A inizio anno le perdite di Andrea Camilleri e Sebastiano Tusa, volti della cultura made in Sicily. In mezzo il caso migranti, con strascichi giudiziari per Matteo Salvini e la bella storia del peschereccio di Sciacca che ha salvato la vita a cinquanta naufraghi. Spazio anche al dramma di Vittoria, con i due cuginetti morti falciati da un suv. Fatti e i personaggi dell’anno ormai trascorso raccontati in una FOTOGALLERY