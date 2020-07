Dai trionfi di Vincenzo Nibali ai voli stellari di Luca Parmitano, dalla tragedia di Giampilieri alle clamorose proteste dei “padroncini” e dei “forconi”: il mensile I love Sicilia ripercorre i primi vent’anni di questo secolo che vanno a chiudersi con un numero speciale monografico che per testi e immagini racconta, anno per anno, il ventennio 2000-2019 in Sicilia. Ci sono i protagonisti della politica, dello sport, della cultura, ma anche i fatti di cronaca, dagli arresti eccellenti ai misteri insoluti, i volti dei siciliani illustri che ci hanno lasciato in questi anni, da Andrea Camilleri a Salvatore Pappalardo, le foto segnanti di questo primo scorcio di ventunesimo secolo nell’Isola. Il mensile sarà in edicola nei primi giorni di gennaio, la copia digitale è già in vendita (qui).