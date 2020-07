PALERMO – I quattro deputati ci sono, il gruppo sarà costituito la settimana prossima e sarà la prima volta di un gruppo della Lega all’Ars. Come già scritto ieri, la regia dell’operazione è stata della new entry leghista Nino Minardo, arrivato da Forza Italia. Così come Orazio Ragusa, deputato regionale forzista già Udc, che arriva dal Ragusano (sarà il quinto addio di un deputato regionale a Forza Italia in questa legislatura). Il secondo nome è quello di Giovanni Bulla, catanese dell’Udc. Completano il quartetto Marianna Caronia, eletta in Forza Italia e poi passata nel misto (in passato ha militato in varie formazioni di centrodestra) e Antonio Catalfamo, messinese, capogruppo di Fratelli d’Italia, che lascia il partito di Meloni per andare a guidare – a quanto apprende Livesicilia – il gruppo dei leghisti di Sala d’Ercole. Fin qui si tratta solo di un ricollocamento di deputati di centrodestra sfilati agli alleati. Ma sotto traccia si continua a lavorare per ampliare il gruppo, magari pescando in altre province, cercando di aprire a qualche deputato di opposizione che possa puntellare la maggioranza risicata di Musumeci. Al momento però di deputati provenienti dall’altra parte della barricata non se ne vedono ancora. La nascita di un gruppo parlamentare è il preludio dell’ingresso della Lega nella compagine di governo regionale. Nello Musumeci ha parlato della possibilità di un rimpasto a giugno.