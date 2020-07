PALERMO – Il tram di Palermo è salvo. O almeno lo è per i prossimi quattro mesi. La Bombardier ha infatti accettato di prolungare sino a fine aprile il contratto di global service, ossia di quel servizio di manutenzione in mancanza del quale i treni bianchi si dovrebbero necessariamente fermare.

Amat in una lettera del 30 dicembre ha proposto questa soluzione “ponte” per poter avere il tempo di ripetere la gara che nei mesi scorsi è andata deserta. L’amministratore unico Michele Cimino nelle scorse settimane aveva lanciato l’allarme: senza un accordo con la Bombardier, il servizio sarebbe stato sospeso.

“Siamo sempre stati confidenti nel fatto che non ci sarebbe stata alcuna interruzione del servizio e nessuna interruzione della operatività dei tram – commentano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Giusto Catania – Il 2020 sarà l’anno dell’ulteriore rilancio del sistema dei tram per il trasporto pubblico d massa a Palermo e siamo certi che tutti lavoreranno in questa direzione, in un clima di collaborazione e serenità per l’Amat, i suoi lavoratori e i suoi servizi”.

Il punto è che l’accordo con Bombardier è il frutto di un preciso impegno di Amat e quindi del Comune a pagare l’arretrato che ammonta a nove milioni di euro. Palazzo delle Aquile ha proposto un piano di rientro con una prima tranche da versare entro il 10 gennaio. In caso contrario, la Bombardier si dice pronta “a interrompere le prestazioni manutentive in global service”.