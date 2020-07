PALERMO – Adesso è ufficiale. La Ztl serale partirà il 10 gennaio alle ore 22:30. Il dirigente del Servizio mobilità urbana ha firmato l’ordinanza.

I divieti saranno in vigore dal 10 gennaio al 17 aprile. Questi i nuovi orari: dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 20, il venerdì dalle 8 alle 20 e dalle 22:30 alle 24: il sabato dalla mezzanotte alle 6 del mattino e dalle 22:30 alle 24; la domenica da mezzanotte alle 6.

Dal 17 aprile in poi si cambia ancora: dal lunedì al giovedì resta invariata dalle 8 alle 20, il venerdì dalle 8 alle 24, il sabato da mezzanotte alle 6 e dalle 20 alle 24. La domenica confermata la fascia da mezzanotte alle 6.

Le regole saranno le stesse della Ztl diurna: accesso consentito alle auto almeno euro 3 (immatricolate a partire dal 2021) pagando un pass da 5 euro. Il pass diurno sarà valido fino alle 6 ma si dovrà attivare prima di accedere alla Ztl.

“L’ordinanza sulla Ztl notturna a Palermo è una batosta per le attività commerciali del centro storico, già messe in ginocchio dalla crisi e dai cantieri. L’ennesima fuga in avanti dell’amministrazione comunale, alla quale avevamo invece chiesto un confronto nel merito del provvedimento proprio per evitare di penalizzare le imprese. Assoimpresa valuterà con i propri legali i margini per un ricorso al Tar, ma annunciamo sin da ora che ci opporremo in tutti i modi a questa scelta scellerata”. Lo dice il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi, commentando l’ordinanza sulla Ztl.

“Apprendiamo con vivo stupore che oggi è stata pubblicata la delibera che istituisce la Ztl notturna e nei fine settimana, in sfregio alla volontà del Consiglio comunale – commentano i gruppi di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, +Europa e Io Oso al Comune di Palermo -. Nella seduta di fine anno avevamo rivendicato il rispetto della delibera del 19/04/2015, che assegna al consiglio comunale la regolamentazione dei tre assi principali del centro storico (via Roma, via Maqueda e corso Vittorio Emanuele) e l’applicazione della legge regionale 3/2016, con la quale viene stabilito che i comuni in cui è presente la Ztl devono dotarsi di un apposito regolamento senza il quale non è consentito alcuna modifica. Riteniamo che nelle more dell’approvazione del regolamento nessun provvedimento può entrare in vigore”, tuona l’opposizione, per poi scagliarsi contro la maggioranza: “L’ordinanza odierna è un ulteriore atto di sfida ai rappresentanti della città eletti democraticamente. Registriamo inoltre che la proposta di un dibattito in aula alla presenza del sindaco è stata disattesa con un atto di arroganza politica. Chiediamo al presidente del consiglio di convocare giorno 8 gennaio una seduta sul tema, alla presenza del sindaco, e di mettere in calendario la mozione di sfiducia all’assessore Catania. Invitiamo tutta la cittadinanza a mobilitarsi democraticamente e far sentire la propria voce”.

“L’ordinanza firmata dal dirigente che istituisce la Ztl notturna niente altro è che quanto stabilito dalla giunta comunale lo scorso 24 dicembre”, puntualizza l’assessore comunale alla Mobilità Giusto Catania all’ANSA ribattendo alle polemiche sollevate dal provvedimento. “Non c’è alcuna novità rispetto a quanto stabilito dall’amministrazione comunale, il provvedimento è l’attuazione della scelta dell’esecutivo”, sottolinea Catania.