Fermata coppia di anziani

Era nascosta in due doppi fondi radiocontrollati. Arrestato il conducente

NAPOLI – Oltre 33 chili di cocaina, che la guardia di finanza considera destinati alle ‘piazze’ di spaccio napoletane, viaggiavano su un’auto con a bordo una coppia di insospettabili anziani. Questa la scoperta delle fiamme gialle che, fermando la vettura nel corso di alcuni controlli all’altezza della tangenziale di Napoli, hanno notato il nervosismo del conducente.

Un’ispezione più approfondita ha portato a individuare la droga, suddivisa in 28 panetti e nascosta in due doppi fondi creati artigianalmente sotto i sedili posteriori. Ma c’è di più: l’auto guidata era provvista di un sistema radiocontrollato di sblocco dei due vani, azionabile tramite un telecomando trovato nell’abitacolo, e l’anziano era anche in possesso di un particolare cellulare criptato. Secondo la guardia di finanza, la cocaina sequestrata avrebbe fruttato circa 10 milioni di euro. L’uomo è stato arrestato mentre la moglie è risultata estranea ai fatti.