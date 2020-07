PALERMO – “Se il buongiorno si vede dal mattino, stiamo freschi. Concerto di Capodanno flop al Cep, Ztl notturna imposta con la solita arroganza, montagne di debiti che rischiano di mandare i conti del Comune a gambe all’aria. Insomma, peggio di così i palermitani non potevano cominciare il nuovo anno”. Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo dell’Udc.

“Mentre Orlando e i suoi procedono spediti come un treno destinato a schiantarsi molto presto, i cittadini tra meno di una settimana dovranno fare i conti con l’ennesima tassa, più o meno occulta, come lo è l’allargamento della Ztl alle ore serali. Già da tempo ho chiesto con forza che i palermitani si possano esprimere attraverso un referendum, ma come d’abitudine il sindaco se ne infischia di quello che pensano i suoi concittadini. A questo punto, per evitare guai peggiori per Palermo, l’unica soluzione è votare immediatamente la mozione di sfiducia ad Orlando – conclude Figuccia – e ridare la parola ai palermitani: già alcuni miei colleghi consiglieri hanno firmato la mozione di sfiducia, mi auguro che anche gli altri facciano lo stesso senza pensare troppo alla propria poltrona: liberare Palermo da Orlando val bene anche un piccolo sacrificio personale”. (ANSA).