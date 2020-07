PALERMO – Lunedi 6 gennaio, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, il M5S sarà presente a Palermo con uno stand in via Ruggero Settimo, angolo via Generale Magliocco, per “Giocattoli in Movimento”, un’iniziativa interamente dedicata ai bambini. “Contiamo – spiega la deputata regionale Roberta Schillaci – sulla partecipazione di numerosi bambini, che potranno portare due giocattoli usati o due libri, purché in buono stato, per riceverne uno in cambio. I giocattoli raccolti saranno donati a strutture che lavorano a sostegno dell’infanzia come reparti pediatrici, case famiglia o asili pubblici. Educhiamo i nostri bimbi ai concetti di solidarietà, riuso e riciclo a sostegno di un’economia circolare e sostenibile”.