PALERMO – Torna in funzione il forno crematorio del cimitero Santa Maria dei Rotoli a Palermo. Ad annunciarlo, in una nota, il vice capogruppo di Italia Viva a Sala delle Lapidi Carlo Di Pisa. “Basta con i viaggi del dolore che costringevano i palermitani a trasportare i propri cari per la cremazione da Messina in su – duce il consigliere comunale – Il forno è perfettamente funzionante e l’amministrazione ha posto in essere, in attesa della costruzione di un nuovo impianto, un programma di costante manutenzione che consentirà di limitare i guasti e di assicurare il servizio”.