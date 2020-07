PALERMO – Con l’avvio della Ztl notturna l’amministrazione comunale dimostra ancora una volta di non prendere in considerazione le associazioni e le esigenze dei commercianti. Noi abbiamo sempre dato la priorità al dialogo e, ancora adesso, siamo pronti al confronto, per questo una nostra delegazione sarà presente alla seduta del consiglio comunale della prossima settimana”. A dichiararlo, Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo.