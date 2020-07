Commercianti contro la Ztl:

PALERMO- “La Ztl notturna ucciderà l’anima del Centro Storico. Lo abbiamo dichiarato qualche giorno fa e lo ribadiamo con forza oggi, a pochi giorni dall’entrata in vigore del provvedimento che estenderà la zona a traffico limitato anche nelle ore serali e notturne”. Lo dicono Doriana Ribaudo e Gianluca Buono, titolari dell’Osteria Ballarò che si trova in via Calascibetta, a pochi passi da piazza Borsa, a Palermo. “Quando abbiamo inaugurato l’Osteria Ballarò, nel dicembre 2013 – continuano i titolari – in pochi frequentavano il centro storico di Palermo, in molti hanno pensato che fossimo incoscienti. Siamo stati i primi a credere in un centro storico che recuperasse il valore di “salotto di città”, siamo stati tra i primi a dire sì alle pedonalizzazioni. Le sole voci di una Ztl notturna hanno sensibilmente contratto a dicembre il nostro lavoro: in tanti ci hanno chiamati per chiederci se il sabato o la sera ci sia la zona a traffico limitato, in molti hanno disdetto la prenotazione. (ANSA).