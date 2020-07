Losacco (Pd) su Mattarella:

PALERMO- “Il rigore etico che ha caratterizzato l’operato di Piersanti Mattarella rappresenta l’eredità più alta che ci ha lasciato”. Lo afferma il commissario regionale de Pd, Alberto Losacco, in occasione del quarantesimo anniversario dell’assassinio dell’ex presidente della Regione, Piersanti Mattarella. “Le sue intuizioni sulle modalità di lotta alla mafia – aggiunge – hanno fatto scuola a livello nazionale ed europeo. Il suo forte meridionalismo era alimentato da un’onestà intellettuale che lo portava ad essere dolorosamente consapevole che l’Europa comunitaria non avrebbe mai raggiunto una reale unità se avesse tollerato i divari tra il Land di Amburgo e la Calabria”. “In questi mesi, in qualità di commissario del Pd siciliano – continua – ho imparato a conoscere meglio questa terra di grande bellezza, ricca di contraddizioni e di enormi potenzialità. Anche per questo che credo fermamente che, oggi come allora, occorre seguire l’esempio di Piersanti Mattarella, che si è adoperato perché tutti potessero contare alla pari, per un Mezzogiorno senza più lo sguardo basso e il cappello in mano”.