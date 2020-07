Il 2020 di solidarietà inizia per strada, tra la gente e per donare un sorriso ai bambini.

Grazie all’ospitalità di Confartigianato Imprese Palermo”, le associazioni di volontariato “Il Genio di Palermo”, “Panagiotis”, il team di fotografi della Pagina Facebook “Scatti & Friends” e “Palermo Bimbi”, gestiranno la Casa di Babbo Natale, all’interno della Cittadella dell’Artigianato di Via Magliocco, da venerdì 3 a lunedì 6 gennaio 2020, dalle ore 17:00 alle 21:00.

Verranno organizzati laboratori ludico creativi mentre in giro per la Cittadella, Babbo Natale ed i Supereroi insieme con i fotografi di S&F saranno a disposizione per immortalare i momenti che preferite insieme con i vostri bambini.

Domenica 5 gennaio dalle ore 18:00 alle 19:00 l’*Associazione Onlus* “*Doniamo* *Un Sorriso Smile* *Live*”, dottori del Sorriso da anni impegnati in attività di volontariato presso case famiglia e reparti pediatrici di Palermo, sarà lieta di donare un sorriso con la magia Itinerante curata dal mago Vilar