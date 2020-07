La conosce sul sito di incontri: aggredito con l’acido

Un 28enne è stato aggredito con acido a Milano da una donna che aveva conosciuto su un sito di incontri. Lei, di 16 anni più grande, gli ha lanciato contro un liquido di acido e peperoncino al culmine di una lite in piazza Gae Aulenti. Il ragazzo aveva deciso di chiudere quella relazione nata su web: ora è in ospedale, in gravi condizioni, con ustioni di primo grado sul volto. La 44enne ha tentato la fuga ma è stata rintracciata a Genova dai carabinieri: per lei in arrivo il provvedimento di fermo.