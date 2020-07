Meningite, 16enne ricoverato: è il quinto caso

E' IN TERAPIA INTENSIVA

Quinto caso di sepsi da meningococco nell’area del Basso Sebino bergamasco nel giro di un mese. Ieri un ragazzo di 16 anni, di Castelli Calepio, è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni, con febbre alta e problemi respiratori. Proprio a Castelli Calepio lavorava Marzia Colosio, la donna di 48 anni morta agli Spedali Civili di Brescia per la stessa causa.