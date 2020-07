MODICA (RAGUSA) – Quattro auto coinvolte, otto feriti. E’ il bilancio di un drammatico incidente avvenuto stanotte sulla strada statale 194 Modica-Pozzallo, nel Ragusano. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118: i sanitari hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.

Nel dettaglio, sono rimaste coinvolte un’Audi su cui viaggiavano tre persone: S.D., 24enne di Scicli, una modicana di 20 anni, C.A., e una bambina C.C. di 10 anni; una NIssan Micra con a bordo un 63enne di Pozzallo, V.S., e una 56enne ,M.M., di Santa Croce Camerina; una Golf guidata da S.M., 32 anni, di Modica, e un’altra Audi con a bordo due persone di Battipaglia di 39 e 32 anni, F.A. e O.L..

I feriti hanno riportato fratture e traumi in diverse parti del corpo e sono attualmente sotto osservazione. Due auto viaggiavano in direzione Modica, gli altri due mezzi in direzione Pozzallo. Le indagini per accertare con esattezza la dinamica dell’ennesimo schianto sulle strade siciliane sono in corso.