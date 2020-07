PALERMO – Il forte vento che sta flagellando la provincia di Palermo ha provocato danni nei comuni di Petralia Soprana, Sottana, Bompietro e Montemaggiore Belsito e Cerda. Diversi gli alberi finiti per strada e tettoie volate e finite a terra. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco che sono impegnati con diverse squadre. Anche i carabinieri e la protezione civile nelle operazioni di soccorso.

In serata le forti raffiche di vento hanno creato disagi anche all’aeroporto di Catania: otto voli in arrivo sono stati dirottati all’aeroporto di Punta Raisi, si tratta di quelli provenienti da Napoli, Cagliari, Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Ancona, Marsiglia e Roma. Passeggeri e bagagli, una volta giunti al Falcone-Borsellino, saranno trasferiti a Catania con i pullman. Il volo previsto per Cagliari dalla città etnea, partirà invece da Palermo: anche in questo caso i passeggeri giungeranno a Punta Raisi con i bus.

Una notte di disagi, con interventi a tutto spiano, da un capo all’altro della città e della provincia.