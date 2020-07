E' stato fermato per un controllo dalla polizia ed è poi scattata la denuncia per ricettazione.

PALERMO – Agenti di Polizia hanno bloccato una motoape della Rap per alcuni controlli. Nel corso degli accertamenti il mezzo della società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo è risultato rubato. Il giovane alla guida è stato sorpreso in corso dei Mille ed è stato denunciato per ricettazione. La motoape è stata sequestrata e restituita all’ex municipalizzata. Nel mese di dicembre scorso sono due i furti registrati ad altrettanti dipendenti durante il loro turno di spazzamento, uno in zona piazza Magione e uno in via Lincoln.